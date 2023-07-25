Дзюба резко ответил журналистам после матча против «Урала»

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба после победного матча против екатеринбургского «Урала» в матче первого тура Пути РПЛ Кубка России посоветовал журналистам придумать нормальные вопросы, передает «Чемпионат».

«Что сделать, чтобы я опять начал общаться с прессой? Придумать нормальные вопросы», — сказал Дзюба.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Дзюба вышел на замену на 61-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Дзюба после завершения сезона-2021/22 покинул петербургский «Зенит» на правах свободного агента и перешел в турецкий «Адана Демирспор». Всего форвард сыграл четыре матча за команду, ни одного не провел полностью. Последний раз он появился на поле 7 октября, а 3 ноября игрок и клуб расторгли контракт.

В феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее игрок «Зенита» рассказал, почему не пойдет в шоу к Дзюбе и Леониду Слуцкому.