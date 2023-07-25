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В Венгрии призвали допустить российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал допустить российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

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AP

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что спортсмены из России не должны страдать из-за геополитических решений, передает РИА Новости.

«МОК работает над тем, чтобы атлеты всех стран могли участвовать в Играх, в том числе из России и Белоруссии. Мы поддерживаем эти усилия. Спортсмены не могут быть пострадавшими от геополитических решений», — сказал Сийярто.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Европарламент призвал МОК не допускать россиян к Олимпиаде.

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