Глава МОК проверил на прочность кровати в Олимпийской деревне Парижа-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах лично проверил на прочность кровати в Олимпийской деревне Парижа-2024, передает «Чемпионат».

Бах присел на одну из них, инспектируя комнаты в Олимпийской деревне.

На Олимпиаде 2020 года в Токио были установлены картонные кровати, что не понравилось некоторым участникам. Точно такие же кровати будут установлены в Париже, так как французы заказали кровати у японской компании.

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