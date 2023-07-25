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Губерниев: меня зовут секс-машина, но все зовут меня Дмитрий

Журналист Дмитрий Губерниев опубликовал видео, в котором попросил называть себя секс-машиной

Российский журналист Дмитрий Губерниев выложил в своих соцсетях видеоролик, в котором попросил называть его секс-машиной.

«Меня зовут секс-машина, но все зовут меня Дмитрий Губерниев. Но я не Дмитрий Губерниев. Я секс-машина», — говорится в видео.

Летом 2023 года в Tik-Tok стал популярен тренд My Real Name is/But They Call Me («Меня зовут/Все называют меня»). Изначально авторы роликов делились прозвищами, образованными от их имен, которые окружающие не могут произнести верно.

Губерниев является комментатором «Матч ТВ». На телеканале он ведет репортажи с биатлонных соревнований, а также является ведущим аналитических передач.

Во время чемпионата Европы — 2020 по футболу между Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой произошел конфликт. Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов Бузова расплакалась.

Ранее Губерниев объяснил, почему проиграл Бузовой в забеге на 60 метров.

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