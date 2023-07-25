Экс-игрок сборной России: пусть Дзюба занимается чем хочет

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о медиаактивности футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы, заявив, что он может заниматься чем хочет, если это не мешает команде, передает «ВсеПроСпорт».

«Пусть Дзюба занимается чем хочет, если это не будет никак влиять на игру, никого не будет затрагивать. Пусть снимает какие угодно видео, всем будет все равно, потому что он будет играть и забивать», — сказал Булыкин.

24 июля в эфире YouTube-шоу «Ну так нельзя» тренер Леонид Слуцкий рассказал о том, что Дзюба назвал капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова туповатым.

Дзюба после завершения сезона-2021/22 покинул петербургский «Зенит» на правах свободного агента и перешел в турецкий «Адана Демирспор». Всего форвард сыграл четыре матча за команду, ни одного не провел полностью. Последний раз он появился на поле 7 октября, а 3 ноября игрок и клуб расторгли контракт.

В феврале 2023 года Дзюба пополнил состав московского «Локомотива». В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее глава «Локомотива» отреагировал на скандальное видео с Дзюбой.