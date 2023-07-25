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Костомаров показал видео встречи со своими детьми в аэропорту

Фигурист Костомаров опубликовал видео встречи со своими детьми в аэропорту

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он встречает в аэропорту своих детей, вернувшихся с отдыха.

«Вернулись мои конфетки с отдыха. Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», — подписал ролик Костомаров.

У Костомарова 12-летняя дочь Анастасия и семилетний сын Илья.

В январе 2023 года Костомаров попал в больницу после выступления в ледовом шоу в экстремально низкую температуру. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля Костомарова выписали из больницы.

Ранее Костомаров сравнил себя с женщиной после родов.

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