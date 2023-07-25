Менеджер Александра Емельяненко рассказал, что боец продолжает выступать из-за денег

Никита Бурчак, менеджер бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, рассказал, что его клиент продолжает выступать из-за денег, передает RT.

«Деньги играют немаловажную роль, поскольку это его хлеб. У меня давно есть желание сделать его больше медийным персонажем. Это нужно чтобы он не зарабатывал только боями», — сказал Бурчак.

26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

В его активе 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Ранее профиль Федора Емельяненко появился на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата UFC.