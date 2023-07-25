Булыкин: супер, если Черчесов попадет в Саудовскую Аравию, там очень хорошие контракты

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное назначение экс-главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова в саудовский «Аль-Ахли». В комментарии «Газете.Ru» Булыкин заметил, что специалист может получить там выгодный контракт.

«Там такие деньги, поэтому они захотят какого-то известного тренера пригласить, звезду мировой величины. Конечно, если пригласят Черчесова, это будет супер для него. Все-таки там контракты очень хорошие, а, как ни крути, любой футболист и тренер пытается найти комфортный и хороший контракт для себя. Так что если он попадет в Саудовскую Аравию, было бы здорово», — сказал Булыкин.

Последним местом работы российского тренера был венгерский «Ференцварош», который под руководством Черчесова, начиная с 2021 года, дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году «Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил леверкузенскому «Байеру».

Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.

Ранее Булыкин заявил, что ждет возвращения Черчесова в РПЛ.