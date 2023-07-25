Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сомневается, что Семаку интересен Кубок России

Бывший полузащитни английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил сомнение в том, что наставнику петербургского «Зенита» Сергею Семаку интересен Кубок России, передает Legalbet.

«Сергей Семак выиграл с «Зенитом» пять чемпионство, но только один Кубок России? Надо спросить у него, интересен ли ему Кубок. Может, ему не интересен. А кому-то интересен», — сказал Канчельскис.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» стал обладателем Кубка России в сезоне-2019/20. В решающем матче сине-бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Артем Дзюба, который реализовал пенальти на 84 минуте.

Действующим победителем турнира является московский ЦСКА, одолевший в финале в серии пенальти «Краснодар».

Ранее экс-игрок «Зенита» Дмитрий Баранник сравнил клуб с магазином.