Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сомневается, что Семаку интересен Кубок России

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис сомневается, что тренеру «Зенита» Семаку интересен Кубок России

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший полузащитни английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил сомнение в том, что наставнику петербургского «Зенита» Сергею Семаку интересен Кубок России, передает Legalbet.

«Сергей Семак выиграл с «Зенитом» пять чемпионство, но только один Кубок России? Надо спросить у него, интересен ли ему Кубок. Может, ему не интересен. А кому-то интересен», — сказал Канчельскис.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» стал обладателем Кубка России в сезоне-2019/20. В решающем матче сине-бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Артем Дзюба, который реализовал пенальти на 84 минуте.

Действующим победителем турнира является московский ЦСКА, одолевший в финале в серии пенальти «Краснодар».

Ранее экс-игрок «Зенита» Дмитрий Баранник сравнил клуб с магазином.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях