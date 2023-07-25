Обладатель Кубка Англии может прийти в «Зенит» на замену Малкому

Полузащитник сборной Турции и марсельского «Олимпика» Дженгизу Ундер может стать футболистом петербургского «Зенита», передает Sport24.

Клуб с берегов Невы рассматривает 26-летнего турка в качестве замены нападающему Малкому, который должен стать футболистом саудовского «Аль-Хиляля».

Ундер выступает за «Марсель» с 2021 года. Также он играл за итальянскую «Рому», турецкий «Истанбул Башакшехир» и английский «Лестер». В составе «Лестера» Ундер стал обладателем Кубка Англии сезона-2020-21. В решающем матче «лисы» одолели «Челси» со счетом 0:1.

В понедельник, 24 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что форвард команды Малком будет продан в «Аль-Хиляль».

Ранее журналист Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.