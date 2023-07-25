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Черчесов высказался о возможном назначении в «Аль-Ахли»

Тренер Черчесов на фоне слухов о назначении в «Аль-Ахли» заявил, что не будет торопиться с решением

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Reuters

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о его возможном назначении в «Аль-Ахли». Он подчеркнул, что уже получил предложения от ряда клубов, но не намерен принимать поспешных решений.

«После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду», — сказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Последним местом работы российского тренера был венгерский «Ференцварош», который под руководством Черчесова, начиная с 2021 года, дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году «Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил леверкузенскому «Байеру».

Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.

Ранее сообщалось, что Черчесов не получал предложений из Саудовской Аравии.

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