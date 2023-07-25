Стало известно, получал ли Черчесов предложение из Саудовской Аравии

Бывший тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов не получал предложений из саудовского «Аль-Ахли», передает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что «Аль-Ахли» заинтересован в услугах Черчесова.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году. За это время российский специалист дважды стал чемпионом Венгрии, а в 2022 году вместе с командой он выиграл Кубок страны.

Также в 2022 году венгерский клуб под руководством Черчесова занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил леверкузенскому «Байеру». Специалист был уволен из клуба в июле после вылета из Лиги чемпионов от фарерской команды «Клаксвик».

Ранее Черчесов рассказал о планах на будущее после ухода из «Ференцвароша».