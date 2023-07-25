Бывший наставник сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов может возглавить клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», передает «Матч ТВ».

В созоне-2022/23 клуб из Джидды завершил на первом месте во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии, заслужив повышение в классе.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году. За это время российский специалист дважды стал чемпионом Венгрии, а в 2022 году вместе с командой он выиграл Кубок страны.

Также в 2022 году венгерский клуб под руководством Черчесова занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил леверкузенскому «Байеру». Специалист был уволен из клуба в июле после вылета из Лиги чемпионов от фарерской команды «Клаксвик».

Ранее Черчесов рассказал, как прошло его увольнение из «Ференцвароша».