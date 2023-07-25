Действие Fan ID в России могут расширить

МВД России выступило с инициативой расширить действие Fan ID, запретив посещать матчи Пути РПЛ в Кубке России без карты болельщика. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, на данном этапе этот вопрос находится на стадии обсуждения.



Закон о Fan ID вступил в силу в июне 2022 года. В марте 2023 года Fan ID заработал на всех стадионах Российской премьер-лиги (РПЛ).

После внедрения Fan ID болельщики не могут без его оформления посещать матчи РПЛ, а также финальный матч Кубка России.

В нынешнем сезоне без Fan ID прошел матч за Суперкубок России. В нем петербургский «Зенит» в серии пенальти оказался сильнее столичного ЦСКА, сумев в восьмой раз в истории поднять над головой этот трофей.

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