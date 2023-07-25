Еще одна страна отказалась играть со сборной России

В пресс-службе Федерации футбола Мали заявили об отказе проведения товарищеской игры против сборной России в сентябре 2023 года. Об этом сообщает Sport24.

По словам представителя организации, подобная встреча возможна в будущем.

«В сентябре мы не сможем организовать матч против сборной России, так как мы будем играть против команды Кот-д'Ивуара.

Но в будущем организовать игру между нашими сборными вполне реально. Возможно, на этот счет будут вестись переговоры», — заявили в пресс-службе сборной Мали.

Сборные России и Мали ни разу в своей истории не встречались в официальных матчах.

Главным достижением сборной Мали является серебряная медаль Кубка Африканский наций 1972 года.

Ранее сборная Египта отказалась от проведения матча со сборной России.