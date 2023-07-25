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В «Лацио» заявили, что не договорились о трансфере Захаряна из «Динамо»

Спортивный директор «Лацио» опроверг договоренность с «Динамо» о переходе Захаряна

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Александр Вильф/РИА Новости

Спортивный директор римского «Лацио» Анджело Фабиани в беседе со «Спорт-Экспрессом» заявил, что на данный момент договоренности с московским «Динамо» о переходе полузащитника Арсена Захаряна нет.

«Информация о том, что мы договорились о трансфере Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио», не соответствует действительности», — заявил Фабиани.

Новость о том, что «Динамо» договорилось продать Захаряна в итальянский клуб за €10 млн + €4 млн в качестве бонуса первым опубликовал инсайдер Джанлука Ди Марко.

Этим летом в трансфере Захаряна также был заинтересован роттердамский «Фейеноорд», а летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 27 матчах чемпионата России. На его счету четыре забитых мяча и семь результативных передач.

Ранее бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин назвал «Торпедо» и «Химки» командами, способными на сенсацию в Кубке России.

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