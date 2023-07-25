Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дональд Трамп восхитился Хабибом Нурмагомедовым

Дональд Трамп назвал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова великолепным бойцом

close
100%
Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восхищался выступлениями российского бойца смешанных единоборств (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Sportkeeda.

По его словам, россиянин мог бы до сих продолжать спортивную карьеру, если бы принял соответствующее решение.

«Я считаю, что Хабиб был великолепен. Кажется, что он уже не вернется.

Прошлой ночью я спросил Дану Уайта: «Где Хабиб? Ты должен снова заставить его вернуться к боям!»

Я реально считаю, что он был великолепным бойцом. Просто фантастическим», — заявил Трамп.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее англоязычные фанаты MMA высмеяли российского бойца Ислама Махачева за фото с книгой в руках.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях