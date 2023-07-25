Дональд Трамп восхитился Хабибом Нурмагомедовым

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восхищался выступлениями российского бойца смешанных единоборств (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Sportkeeda.

По его словам, россиянин мог бы до сих продолжать спортивную карьеру, если бы принял соответствующее решение.

«Я считаю, что Хабиб был великолепен. Кажется, что он уже не вернется.

Прошлой ночью я спросил Дану Уайта: «Где Хабиб? Ты должен снова заставить его вернуться к боям!»

Я реально считаю, что он был великолепным бойцом. Просто фантастическим», — заявил Трамп.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры.

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