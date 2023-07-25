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Алина Загитова случайно встретилась в ресторане с Анной Щербаковой

Фигуристки Загитова и Щербакова случайно встретились в ресторане

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова 24 июля случайно пересеклись в одном из столичных ресторанов. Об этом рассказала Загитова в своем Telegram-канале.

«Добрый вечер! Смотрите, кого я сегодня случайно встретила! Совершенно случайно! Вот, сидим, ужинаем.

Хорошего вечера! Пока!» — сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Анна Щербакова выиграла золотую медаль Игр в 2022 году, опередив соотечественниц Александру Трусову и Камилу Валиеву. В 2021 году Щербакова стала первой на чемпионате мира в Стокгольме.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос о пропаже олимпийских медалей своего бывшего мужа.

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