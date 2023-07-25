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Черчесов рассказал о планах на будущее после ухода из «Ференцвароша»

Черчесов заявил, что еще не думал вернуться к работе после увольнения из «Ференцвароша»

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Global Look Press

Бывший главный тренер будапештского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что пока не думал о возвращении к работе после увольнения из венгерского клуба. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Разговоров о работе пока не было. В ближайших планах — закончить дела в Будапеште.

Затем мы вместе с тренерским штабом подведем итоги нашей работы в «Ференцвароше», после чего, раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, заполню ее общением с семьей и друзьями», — заявил специалист.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году.

За это время российский специалист дважды стал чемпионом Венгрии, а в 2022 году вместе с командой он выиграл Кубок страны.

Ранее сборная Египта отказалась от проведения матча со сборной России.

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