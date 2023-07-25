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Египтяне отказались играть со сборной России

Сборная Египта отказалась от проведения матча со сборной России

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В пресс-службе Египетской футбольной ассоциации заявили об отказе от идеи сыграть товарищескую игру против национальной сборной России в сентябрьское окно для международных матчей. Об этом сообщает Sport24.

По словам представителя организации, провести встречу с командой под руководством Валерия Карпина у них не выйдет из-за наложения другого товарищеского матча.

«Сборная Египта встретится с Тунисом в сентябрьское окно ФИФА. Матч со сборной России невозможен.

Состоится ли она в будущем? Пока мы не публиковали график следующих окон ФИФА», — заявили в пресс-службе.

Последний раз Россия и Египет встречались в официальных матчах на чемпионате мира 2018 года. Та игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной России.

Ранее полузащитник «Зенита» Вендел опубликовал фото из самолета в Санкт-Петербурге.

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