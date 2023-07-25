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Российские пловцы могут в течение года вернуться на международные старты

World Aquactics в течение года примет решение о будущем российских спортсменов

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Международная федерация водных видов спорта (World Aquactics) в течение года может принять решение в возвращении российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Об этом в интервью Swimming World заявил руководитель организации Хусейн Аль-Муссалам.

«Раньше у нас была однозначная позиция не пускать россиян и белорусов. В апреле я поручил бюро назначить Морин Крус главой рабочей группы по этому вопросу.

Морин и ее команда делают отличную работу, они опрашивали людей и собрали их мнения. Важно услышать как можно большее количество мнений.

Итоговое решение ожидается в этом году», — заявил чиновник.

Российские пловцы были отстранены от участия в чемпионатах мира и Европы в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

Ранее русскоязычный олимпийский чемпион по теннису жестко ответил на обвинения в домашнем насилии.

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