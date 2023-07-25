Вернувшийся в Россию игрок «Зенита» выложил подтверждающее фото из Санкт-Петербурга

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Полузащитник «Зенита» Вендел в социальных сетях опубликовал фото из самолета, прилетевшего в Санкт-Петербург.

«Доброе утро!» — написал бразилец на португальском языке.

Вендел пропустил всю предсезонную подготовку своей команды и матчи товарищеского турнира Матч Премьер.



Без него сине-бело-голубые уже провели один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв на выезде «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0.

В минувшем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 33 игры, в которых записал на свой счет девять голов и четыре голевые передачи.

Вендел перебрался в «Зенит» в 2020 году, до этого он защищал цвета лиссабонского «Спортинга» и «Флуминенсе».

В профессиональной карьере Вендел выиграл девять трофеев.

Ранее бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха заявил, что в клубе есть футболисты, способные стать лидерами чемпионата после ухода Малкома.