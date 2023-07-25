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Русскоязычный олимпийский чемпион по теннису жестко ответил на обвинения в домашнем насилии

Теннисист Зверев опроверг обвинения своей бывшей девушки о домашнем насилии

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Jonathan Hui/USA TODAY Sports/Reuters

Олимпийский чемпион 2020 года в мужском одиночном разряде Александр Зверев заявил, что не избивал свою бывшую девушку Бренду Патеа. Его слова приводит Hamburger Abendblatt.

«Я полностью отвергаю обвинения. С этим будут разбираться мои адвокаты. Больше комментировать и обсуждать это я не собираюсь», — заявил Зверев.

В 2020 году в домашнем насилии Зверева обвиняла еще одна бывшая девушка — Ольга Шарыпова.

26-летний Зверев, помимо звания олимпийского чемпиона, обладает титулом двукратного победителя итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), является финалистом Открытого чемпионата США 2020 года, а также 19-кратным победителем турниров АТР в одиночном разряде.

Ранее россиянин Андрей Рублев отыграл три позиции в чемпионской гонке ATP и поднялся на четвертую строчку рейтинга.

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