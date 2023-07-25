«Зенит» нашел замену Малкому в «Локомотиве»

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Сергей Пиняев входит в шорт-лист петербургского «Зенита» на замену Малкому. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Как утверждает источник, игрок «железнодорожников» является не единственным кандидатом из футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

17-летний Сергей Пиняев перешел в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов».

В прошлом сезоне РПЛ игрок принял участие в 20 встречах, забив пять голов. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

В «Зените» подтвердили переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок пропустил первый тур нового сезона, проведя игру против «Пари Нижний Новгород» в запасе.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром российского чемпионата.

Ранее экс-игрок «Зенита» рассказал, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ после отъезда Малкома.