Голландский журналист Майк Вервей считает, что местным клубам нужно отказаться от переговоров с российскими клубами по поводу перехода игроков. Его слова передает FCUpdate.

«Мне действительно интересно, стоит ли вам как голландскому клубу вести дела с «Краснодаром». Мне кажется это очень странным.

Клубы Английской Премьер-лиги, например, заявили, что не ведут никаких дел с Россией, в то время как мы также видим, что и итальянские клубы занимают такую же позицию.

Я действительно думаю, что у «Аякса» тоже должна быть такая точка зрения, каким бы хорошим ни был этот Сперцян», — сказал Вервей.

СМИ сообщали, что «Аякс» обратился в «Краснодар» с предложением о покупке Сперцяна, но получил отказ.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 28 матчей, отметившись десятью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате.

Сперцян родился в России, но с 2021 года на международных турнирах выступает за сборную Армении.

Ранее в сборной Армении захотели видеть Сперцяна более знаменитым, чем Мхитарян.