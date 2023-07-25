Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Зенита» назвал имя тренера РПЛ, который может быть первым уволен в текущем сезоне

Экс-игрок «Зенита» Радимов считает, что тренер «Динамо» Личка может первым покинуть свой пост в текущем сезоне

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что Марцел Личка на посту тренера «Динамо» может долго не проработать. Его слова передает «Матч ТВ».

«Хотите прогноз? Если Личке не привезут игроков — то это первый тренер, который покинет свое место. Он уйдет раньше, чем кто угодно. Если сейчас посмотреть на календарь «Динамо», то первую победу они могут одержать над «Балтикой» в четвертом туре. Сейчас они едут в Самару, потом — к «Зениту». После трех «баранок» и с такой игрой в обороне можно уже и не выкарабкаться», — сказал Радимов.

В конце июня клуб объявил о назначении Марцела Лички на пост тренера команды. До этого он работал в «Оренбурге» и выводил команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

После прихода в «Динамо» чешский тренер назначил нового капитана команды. Им стал Бальбуэна, который ранее приостанавливал контракт с клубом.

В первом матче на посту наставника бело-голубых Личка потерпел поражение. «Динамо» уступило «Краснодару» в Москве со счетом 1:3.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов», а 25 июля команде предстоит матч Кубка России против «Пари Нижний Новгород».

Ранее Павел Стипиди заявил, что над тренером Личкой глумятся.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях