Экс-игрок «Зенита» назвал имя тренера РПЛ, который может быть первым уволен в текущем сезоне

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что Марцел Личка на посту тренера «Динамо» может долго не проработать. Его слова передает «Матч ТВ».

«Хотите прогноз? Если Личке не привезут игроков — то это первый тренер, который покинет свое место. Он уйдет раньше, чем кто угодно. Если сейчас посмотреть на календарь «Динамо», то первую победу они могут одержать над «Балтикой» в четвертом туре. Сейчас они едут в Самару, потом — к «Зениту». После трех «баранок» и с такой игрой в обороне можно уже и не выкарабкаться», — сказал Радимов.

В конце июня клуб объявил о назначении Марцела Лички на пост тренера команды. До этого он работал в «Оренбурге» и выводил команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

После прихода в «Динамо» чешский тренер назначил нового капитана команды. Им стал Бальбуэна, который ранее приостанавливал контракт с клубом.

В первом матче на посту наставника бело-голубых Личка потерпел поражение. «Динамо» уступило «Краснодару» в Москве со счетом 1:3.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов», а 25 июля команде предстоит матч Кубка России против «Пари Нижний Новгород».

Ранее Павел Стипиди заявил, что над тренером Личкой глумятся.