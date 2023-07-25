Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта

Министерство спорта РФ признало и включило гонки дронов (беспилотных воздушных судов) и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Минспорт России также признал видами спорта брейкинг, воздушную гимнастику, многоборье ГТО.

Во Всероссийский реестр видов спорта также включены авиационные гонки и фиджитал-спорт.

В 2022 году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил расширить список обязательных дисциплин комплекса ГТО, добавив туда «гонки дронов».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Татьяна Навка ответила, нужно ли россиянам ехать на Олимпиаду, если запретят национальную символику.