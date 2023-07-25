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Экс-игрок «Локомотива» Булыкин: в России не понять, что такое настоящий футбол

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин считает, что Захаряна нужно отпустить в Италию

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сможет играть в итальянском чемпионате, если перестроится. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, Захаряна стоит отпустить в Италию. В прошлом сезоне он не ушел, и это очень сильно повлияло на него. Если футболист хочет уехать и за него предлагают хорошие деньги, лучше его продать. Все будут довольны. За него предлагают 10+4 миллиона евро? Значит, он столько стоит.

В его случае нужно менять и менталитет, и быт, и тренировки. Если он сможет перестроиться, то сможет и играть в итальянском чемпионате», — сказал Булыкин.

Этим летом в СМИ сообщалось о переговорах между «Динамо» и римским «Лацио» по переходу Захаряна. Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 27 матчах чемпионата России (четыре забитых мяча, семь результативных передач).

Ранее экс-тренер «Динамо» призвал не обсуждать переход нападающего Захаряна в «Лацио» до официального объявления.

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