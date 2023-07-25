Тренер Непомнящий выделил две яркие игры клубов РПЛ на старте сезона

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий признался, что после первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ему запомнились все команды. Его слова передает Vprognoze.

«В каком-то смысле запомнились все команды. Но нельзя сказать, чтобы кто-то ярко блеснул. Интересным был матч между «Спартаком» и «Оренбургом». Москвичи проигрывали, а потом в компенсированное время добились победы. Это была захватывающая по сюжету встреча.

Любопытной оказалась игра, когда «Зенит» долго не мог справиться с «Нижним Новгородом», который стоял насмерть на своей половине поля», — сказал Непомнящий.

Новый сезон РПЛ стартовал 21 июля. «Зенит» в своем матче обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0. Дубль на счету Матео Кассьерры. Почти весь второй тайм петербуржцы провели в большинстве после удаления Александрова.

С таким же счетом «Сочи» обыграл новичка лиги — калининградскую «Балтику». Команды делят второе место. По дополнительным показателям первым идет «Краснодар».

Ранее бывший игрок «Зенита» сравнил клуб с магазином.