Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Зенита» сравнил клуб с магазином

Экс-игрок «Зенита» Баранник заявил, что клуб представляет собой хороший магазин

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник оценил и похвалил активность команды на трансферном рынке. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Вообще трудно комментировать трансферную политику «Зенита». Бразильцы просто заработали тут и хотят уехать, чтобы где-то еще проявить себя. На другом уровне, нежели чемпионат России.

«Зенит» делает хороший магазин, организовал селекцию: покупают-продают. Игроки пользуются спросом. Хотелось бы, конечно, молодых ребят увидеть на поле в составе — таких, например, какие появляются в «Крыльях», в других командах. Но у «Зенита» свой путь. Это веление времени», — сказал Баранник.

В «Зените» подтвердили переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок пропустил первый тур нового сезона, проведя игру против «Пари Нижний Новгород» в запасе. По сообщениям СМИ, саудовцы приобрели полузащитника за €60 млн.

В летнее межсезонье «Зенит» приобрел двух защитников: серба Страхиню Эраковича из «Црвены Звезды» и экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, на кого лучше потратить вырученные от продажи Малкома деньги.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях