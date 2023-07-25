Экс-игрок «Зенита» сравнил клуб с магазином

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник оценил и похвалил активность команды на трансферном рынке. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Вообще трудно комментировать трансферную политику «Зенита». Бразильцы просто заработали тут и хотят уехать, чтобы где-то еще проявить себя. На другом уровне, нежели чемпионат России.

«Зенит» делает хороший магазин, организовал селекцию: покупают-продают. Игроки пользуются спросом. Хотелось бы, конечно, молодых ребят увидеть на поле в составе — таких, например, какие появляются в «Крыльях», в других командах. Но у «Зенита» свой путь. Это веление времени», — сказал Баранник.

В «Зените» подтвердили переход Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок пропустил первый тур нового сезона, проведя игру против «Пари Нижний Новгород» в запасе. По сообщениям СМИ, саудовцы приобрели полузащитника за €60 млн.

В летнее межсезонье «Зенит» приобрел двух защитников: серба Страхиню Эраковича из «Црвены Звезды» и экс-игрока ЦСКА Марио Фернандеса.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, на кого лучше потратить вырученные от продажи Малкома деньги.