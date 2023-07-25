Глава РПЛ объяснил свой уход с поста председателя комитета УЕФА

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал причину своего ухода с поста председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини‑футболу и пляжному футболу. Его слова передает «Матч ТВ». Он занимал эту должность с 2017 года.

«Я был на исполкоме УЕФА как председатель комитета по пляжному футболу, отчитался о своей работе. Это было мое последнее выступление в этом качестве, поскольку совместно с УЕФА мы решили, что я ухожу с этого поста и не буду выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Сейчас должен быть новый состав комитетов. Это не политика, рабочая ротация, уверен, что мы с моими коллегами продолжим работу в других комитетах», — сказал Алаев.

Алаев с августа 2022 года является президентом РПЛ, до этого он занимал эту должность в статусе «временно исполняющий обязанности».

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям весной прошлого года. Теперь российские клубы и сборная проводят только товарищеские игры.

Ранее Алаев высказался об отстранении российских клубов и сборной.