Исинбаеву хотят исключить из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева может быть исключена из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает ТАСС.

Этот вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании 25 июля. Исинбаева была включена в состав ОНФ в конце 2018 году.

12 июля издание El Digital Sur написало, что Елена Исинбаева переехала жить в Испанию. По сведениям журналистов, она проживает в «роскошном комплексе» и ведет «скрытный образ жизни».

17 июля спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в МОК.

В ходе президентских выборов 2018 года Елена Исинбаева вошла в состав движения Putin Team, основанного хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Ранее чемпионка мира Ольга Богословская раскритиковала хейтеров олимпийской чемпионки Исинбаевой.