Черчесов рассказал, как прошло его увольнение из «Ференцвароша»

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал подробности своего увольнения из венгерского «Ференцвароша» после вылета команды из Лиги чемпионов от фарерской команды «Клаксвик», передает «Спорт-Экспресс».

«После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все», — сказал Черчесов.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году. За это время российский специалист дважды стал чемпионом Венгрии, а в 2022 году вместе с командой он выиграл Кубок страны.

Также в 2022 году венгерский клуб под руководством Черчесова занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил леверкузенскому «Байеру».

Ранее агент Алексей Сафонов рассказал, где может продолжить карьеру Черчесов после увольнения из «Ференцвароша».