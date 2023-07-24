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Черчесов рассказал, как прошло его увольнение из «Ференцвароша»

Тренер Черчесов рассказал, что его уволили из «Ференцвароша» сразу после вылета из Лиги чемпионов

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Global Look Press

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал подробности своего увольнения из венгерского «Ференцвароша» после вылета команды из Лиги чемпионов от фарерской команды «Клаксвик», передает «Спорт-Экспресс».

«После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все», — сказал Черчесов.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году. За это время российский специалист дважды стал чемпионом Венгрии, а в 2022 году вместе с командой он выиграл Кубок страны.

Также в 2022 году венгерский клуб под руководством Черчесова занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил леверкузенскому «Байеру».

Ранее агент Алексей Сафонов рассказал, где может продолжить карьеру Черчесов после увольнения из «Ференцвароша».

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