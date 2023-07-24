Американский боксер заявил о желании получить гражданство России и жениться в Самаре

Американский боксер Кевин Джонсон заявил, что хочет получить российское гражданство и связать свою жизнь с Самарой. Об этом боксер рассказал сразу после боя с россиянином Артемом Сусленковым в рамках международной матчевой встречи «Бокс на Волге», передает Департамент информационной политики Самарской области.

«Сейчас нахожусь в поисках девушки. Знаю, что в Самаре самые красивые девушки, так что выбрать будет сложно. Буду искать по энергетике. Здесь природа максимально схожа с моим родным городом в США», — сказал Джонсон.

Боксер признался, что увидел на Волге очень красивых женщин, и все самарчанки способны вскружить голову.

Также тяжеловес рассказал, что его собака находится в Германии, но он намерен забрать ее в Россию.

«Мне по душе российские просторы. Если в Америке в продукты добавляют ГМО, то здесь такого нет. Мне важно правильно питаться», — добавил он.

Ранее американский боксер обвинил украинца Александра Усика в трусости.