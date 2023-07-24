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Фигуристка Щербакова, у которой был обнаружен мононуклеоз, провела тренировку в «Хрустальном»

Гендиректор ФФККР Коган сообщил, что фигуристка Щербакова провела тренировку в «Хрустальном»

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РИА Новости

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристка Анна Щербакова провела тренировку в «Хрустальном», передает ТАСС.

«Очень много источников, близких к ситуации, дают неверную информацию. Сегодня Щербакова была на тренировке в «Хрустальном», — сказал Коган.

11 июля издание Sport24 сообщило о том, что Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу. 27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Ранее Александра Трусова рассказала, кем она не будет после окончания карьеры.

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