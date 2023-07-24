Слуцкий рассказал о беседе с Дзюбой, в которой футболист заявил, что один из игроков «Локомотива» туповат

На YouTube-канале «Коммент.Шоу» вышел новый выпуск шоу о российском футболе «Ну так нельзя», в котором экс-тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба обсудили игрока красно-зеленых Дмитрия Баринова.

«Бара туповат, Артем рассказывал. Это Артем рассказывал мне. Я Бару не знаю», — сказал Слуцкий.

«Дима, не слушай Бегемота», — попытался отшутиться Дзюба.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива». Он выступает за московский клуб с 2015 года и провел за него 141 матч в чемпионате России. В сезоне-2017/18 в составе железнодорожников он стал чемпионом России, а также трижды побеждал с командой в розыгрышах Кубка России.

Во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ) серьезный интерес к футболисту проявлял турецкий «Бешикташ», но переход игрока так и не состоялся, так как клубы не смогли договориться о стоимости трансфера игрока.

Ранее Баринов ответил на вопрос о переходе в зарубежный клуб.