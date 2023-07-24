Аршавин рассказал, пойдет ли он работать в «Спартак»

Заместитель генерального директора «Зенита», бывший игрок команды Андрей Аршавин на YouTube-шоу «Это футбол, брат» заявил, что никогда не пойдет работать в московский «Спартак».

«Могу дать слово, что не пойду спортивным директором в «Спартак»? Да. А какой сумасшедший меня возьмет? Я уже отвечал на этот вопрос», — сказал Аршавин.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. Затем он играл за лондонский «Арсенал». В 2012-м он вернулся в петербургский клуб, в котором играл до 2015 года. Аршавин завершил карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

Аршавин работает в «Зените» в качестве функционера с 2020 года. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

Ранее экс-тренер сборной назвал лучшего нападающего в истории России.