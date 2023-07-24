Фигуристка Трусова рассказала, кем она не будет после окончания карьеры

Российская фигуристка Александра Трусова на YouTube-канале «Дерзкая готовка с Ляйсан» рассказала, что после окончания карьеры она не будет работать постановщиком.

«После завершения карьеры я точно не буду постановщиком. Тренером? Пробую, подкатываю иногда детей уже сейчас. Терпения хватает, но я люблю, когда постарше и профессиональный спорт», — сказала Трусова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23.

Ранее Ирина Роднина рассказала о хамском поведении Трусовой.