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«Лацио» выплатит €14 млн за игрока «Динамо»

Журналист Ди Марцио сообщил о скором переходе Захаряна в «Лацио» за €14 млн

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян перейдет в итальянский «Лацио». Об этом на своем сайте сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Сегодня утром клуб достиг соглашения с московским «Динамо» по Захаряну, сумма составит €10 млн, также предусмотрено €4 млн бонусов», — утверждает Ди Марцио.

Вместе с тем, по его информации, пока рано заявлять наверняка, что трансфер состоится. Главный тренер команды Маурицио Сарри ищет пути усиления атаки и рассматривает возможность подписания японского полузащитника Даити Камадо. Эта сделка может быть выгодна для клуба, так как футболист из Японии находится в статусе свободного агента.

При этом пополнить состав «Лацио» может только один из этих игроков. В Италии действует ограничение на подписание футболистов, не являющихся гражданами стран Евросоюза. Таким образом, клуб будет выбирать между Захаряном и Камадо.

Ранее экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил перспективы Захаряна в Италии.

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