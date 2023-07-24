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Фигуристка Медведева попала в аварию

Фигуристка Евгения Медведева сообщила, что попала в ДТП на такси

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале опубликовала видео из машины. Спортсменка сообщила, что попала в автомобильную аварию.

«В мое макси въехало другое такси. С днем аварии, девочки. С днем аварии, любимые», — сказала спортсменка.

Отметим, что спортсменка сопровождала улыбкой видео, в котором сообщила об аварии.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Официального объявления о завершении профессиональной карьеры от спортсменки не последовало.

Фигуристка последние два сезона участвовала в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а затем Федор Федотов.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что проданная на аукционе медаль чемпиона ОИ Зайцева была ворованной.

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