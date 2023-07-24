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Бывший игрок ЦСКА призвал Карпина отказаться от зарплаты в сборной России

Бывший игрок ЦСКА Пономарев заявил, что Карпин должен работать без зарплаты в сборной России

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что в текущей ситуации главный тренер сборной России Валерий Карпин должен работать на общественных началах. Его слова передает Legalbet.

«Карпину нужно отказаться от зарплаты в сборной России. А то сейчас все это не делает ему чести. Сборная же не работает совсем! Проведут две игры в год — все. Ему нужно работать на общественных началах, у него и так зарплата хорошая. Это раньше зарплаты нищие были, а сейчас они сумасшедшие. Карпин набрал много козырей, но ему жалко такие дополнительные деньги терять. Все болельщики бы оценили, если бы он отказался», — сказал Пономарев.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Последний раз россияне проводили игры в марте 2023 года.

Ранее Карпин высказался о решении ФИФА запретить регистрировать новичков в «Ростове».

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