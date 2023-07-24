В «Зените» рассказали, почему Эракович не перешел в «Спартак»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник Страхиня Эракович не обманывал «Спартак» перед своим переходом. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если бы мы не сделали контрпредложения «Црвене Звезде», футболист играл бы в «Спартаке». Но мы воспользовались нашими партнерскими соглашениями с «Црвеной Звездой» не потому, что Эракович мог оказаться в «Спартаке».

В данном случае Страхиня Эракович никого не обманывал и не предавал. Мы очень рады, что успели воспользоваться опцией преимущественного приобретения игрока в установленный срок», — сказал Медведев.

23 июля «Зенит» объявил о переходе Эраковича. Контракт с игроком подписан по схеме 4+1.

В прошлом сезоне Эракович провел в Высшей лиге Сербии 26 матчей, отметившись одной результативной передачей. Этим летом в «Спартаке» заявляли о заинтересованности игроком.

В летнее трансферное окно сине-бело-голубые пополнились бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом. Контракт с ним подписан по схеме 1+1.

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