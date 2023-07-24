Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Италии рассказали, кто из россиян может заиграть в Серии А

Экс-советник Федуна Камоцци заявил, что Захарян имеет огромный потенциал заиграть на уровне Серии А

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что у полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна есть потенциал заиграть на уровне клубов Серии А. Его слова передает Sport24.

«Интерес к Арсену Захаряну со стороны «Лацио» говорит о многом. У этого российского футболиста есть огромный потенциал заиграть на уровне Серии А.
Думаю, Сарри видит в Захаряне качественного атакующего полузащитника или левого вингера, но он никак не замена Милинковичу-Савичу. Россиянин будет конкурировать с Хадсоном-Одои, которого римляне хотят подписать из «Челси», — сказал Камоцци.

Этим летом в СМИ сообщалось о переговорах между «Динамо» и римским «Лацио» по переходу Захаряна. Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 27 матчах чемпионата России (четыре забитых мяча, семь результативных передач).

Ранее легионер «Краснодара» заявил, что Роналду может перебраться в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях