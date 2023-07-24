В Италии рассказали, кто из россиян может заиграть в Серии А

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что у полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна есть потенциал заиграть на уровне клубов Серии А. Его слова передает Sport24.

«Интерес к Арсену Захаряну со стороны «Лацио» говорит о многом. У этого российского футболиста есть огромный потенциал заиграть на уровне Серии А.

Думаю, Сарри видит в Захаряне качественного атакующего полузащитника или левого вингера, но он никак не замена Милинковичу-Савичу. Россиянин будет конкурировать с Хадсоном-Одои, которого римляне хотят подписать из «Челси», — сказал Камоцци.

Этим летом в СМИ сообщалось о переговорах между «Динамо» и римским «Лацио» по переходу Захаряна. Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 27 матчах чемпионата России (четыре забитых мяча, семь результативных передач).

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