Игрок «Зенита» сравнил Акинфеева с Месси

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков восхитился уникальностью голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается уникальности Игоря Акинфеева, а почему Лионель Месси так долго держится на топ-уровне? Потому что это Месси. Также и Акинфеев. Я в первый раз о нем слышал в 13 лет, почти вся Россия уже о нем говорила. Это суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются», — сказал Кержаков.

1 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1. Его действия помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за десять лет. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за «армейцев», 350 из которых стали «сухими».

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.

Ранее теннисист Надаль выбрал между Месси и Роналду.