Легионер «Краснодара» считает, что Роналду может перебраться в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи порассуждал о возможном переходе португальца Криштиану Роналду в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Sport24.

«Возможно ли увидеть в будущем Роналду в РПЛ? Конечно, в один день это может случиться. Мечта не только для меня, но и для всех ребят, чтобы Криштиану сыграл с нами в «Краснодаре», — сказал Батчи.

Батчи выступает за «Краснодар» с осени 2022 года. До этого он играл в чемпионате Португалии. В первом туре нового сезона «Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1. Батчи стал автором третьего гола своей команды.

Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги. 2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее теннисист Надаль выбрал между Месси и Роналду.