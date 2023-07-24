Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский теннисист поднялся на четвертое место в чемпионской гонке ATP

Рублев отыграл три позиции в чемпионской гонке ATP и поднялся на четвертую строчку

close
100%
Dylan Martinez/Reuters

Обновилась таблица чемпионской гонки Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). По состоянию на 24 июля российский теннисист Андрей Рублев поднялся с седьмого на четвертое место. В его активе 3215 очков.

23 июля россиянин играл в финале турнира в Бостаде (Швеция). В решающей игре за трофей он в двух сетах переиграл норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу Рублева.

Тройка лидеров чемпионской гонки осталась неизменной. Продолжает ее возглавлять испанец Карлос Алькарас (6675 очков). На втором месте находится представитель Сербии Новак Джокович (5945 очков), а на третьем — россиянин Даниил Медведев (5120 очков). На пятом месте в таблице идет грек Стефанос Циципас, на шестом — итальянец Янник Синнер, на седьмом — датчанин Хольгер Руне, на восьмом — норвежец Каспер Рууд, на девятом — американец Тейлор Фритц. Замыкает десятку еще один россиянин Карен Хачанов.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка отыграла 117 позиций в рейтинге WTA.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях