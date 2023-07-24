Российский теннисист поднялся на четвертое место в чемпионской гонке ATP

Обновилась таблица чемпионской гонки Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). По состоянию на 24 июля российский теннисист Андрей Рублев поднялся с седьмого на четвертое место. В его активе 3215 очков.

23 июля россиянин играл в финале турнира в Бостаде (Швеция). В решающей игре за трофей он в двух сетах переиграл норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу Рублева.

Тройка лидеров чемпионской гонки осталась неизменной. Продолжает ее возглавлять испанец Карлос Алькарас (6675 очков). На втором месте находится представитель Сербии Новак Джокович (5945 очков), а на третьем — россиянин Даниил Медведев (5120 очков). На пятом месте в таблице идет грек Стефанос Циципас, на шестом — итальянец Янник Синнер, на седьмом — датчанин Хольгер Руне, на восьмом — норвежец Каспер Рууд, на девятом — американец Тейлор Фритц. Замыкает десятку еще один россиянин Карен Хачанов.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка отыграла 117 позиций в рейтинге WTA.