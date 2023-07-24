Экс-игрок «МЮ» о словах директора «Сассуоло»: это чисто понты, что тебе русские плохого сделали?

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал директора итальянского «Сассуоло», который объяснил срыв перехода защитника Рожерио в «Спартак» политическими причинами. Его слова передает Metaratings.

«Это чисто понты. Он такой герой, который сидит в «Сассуоло». Пускай там и сидит. Где «Сассуоло» и где «Спартак»? У них проблемы с головой, раз он заявляет такое на всю страну. Что ты делаешь? Хочешь плюшки заработать? Приедь один на один, пообщайся. Что вы все время выносите это на всеуслышание. Наверно, пару винтиков в голове не хватает.

Что тебе русские плохого сделали? Ты с ними когда-то сталкивался?» — сказал Канчельскис.

Рожерио играет за «Сассуоло» с 2019 года после перехода из «Ювентуса». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне бразилец провел в Серии А 36 игр, отметившись тремя результативными передачами.

Этим летом «Спартак» приобрел двух игроков: полузащитника ЦСКА Хесуса Медину и нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда. Последний уже дебютировал за красно-белых в первом матче сезона-2023/24.

В первом туре нового сезона красно-белые одержали победу над «Оренбургом» со счетом 3:2.

Ранее в «Спартаке» предположили, что трансфер Рожерио из «Сассуоло» сорвался не по политическим причинам.