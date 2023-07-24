Зарема Салихова объяснила, чем может обернуться для российских клубов уход Малкома

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что «Зенит» после продажи полузащитника Малкома в «Аль-Хиляль» начнет скупать игроков у российских клубов. Ее слова передает Sport24.

«Многие болельщики радуются, что уехал Малком, и двое или даже трое других бразильцев на чемоданах: «О, чудо, ослабленный «Зенит»! Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу.

В этом сезоне новый тренд — не принимать в расчет межклубные традиции, учитывать лишь суммы на банковском счете. Да и «Зенит» никогда не стеснялся прошлого игроков. Наоборот, облачить в свои футболочки и фото со стрелочкой становится новым шиком», — сказала Салихова.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок. СМИ сообщают, что сумма сделки между «Зенитом» и «Аль-Хилялем» по переходу игрока составляет €60 млн.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком провел 27 матчей, отметившись 23 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее Василий Уткин пошутил о российском гражданстве бразильского игрока «Зенита» Малкома.