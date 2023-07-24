Переход игрока «Ливерпуля» в клуб из Саудовской Аравии может сорваться из-за собаки

Переход полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в саудовский «Аль-Иттихад» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает издание, причиной срыва трансфера могут быть собаки футболиста. Саудовская Аравия запрещает ввоз в страну французских бульдогов, породы двух собак, которыми владеет Фабиньо.

Страна считает их опасными и агрессивными и разрешает им въезжать в страну только для охоты или в качестве поводырей для слепых. Саудовский клуб уже обратился к правительству с просьбой дать согласие на приезд Фабиньо вместе с собаками.

Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с 2018 года после перехода из французского «Монако». Его контракт с англичанами рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне бразилец провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) 36 матчей, отметившись одной результативной передачей. «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице по итогам чемпионата. В сезоне-2023/24 подопечные Юргена Клопа будут играть в Лиге Европы.

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