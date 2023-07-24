Российского хоккеиста «Миннесоты» Капризова назвали монстром

Нападающий системы СКА Дмитрий Бучельников сравнил российского хоккеиста «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова с футболистом Эрлингом Холандом из «Манчестер Сити». Его слова приводит «Охтинский пресс-центр».

«Люблю Холанда? Да, он просто монстр! В хоккее? Русский монстр на данный момент — это Кирилл Капризов. Считаю его самым быстро прогрессирующим хоккеистом нашей страны.

Не могу также не выделить Макдэвида. У него есть все качества, присущие великолепному хоккеисту: скорость, катание, бросок, светлая голова. Он просто летает на льду и делает немыслимые вещи», — сказал Бучельников.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2:4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

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